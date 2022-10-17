Amasra’daki patlama: Tedbirler alınacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya’da halka hitap etti. Bahçeli, “Amasra’daki böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır. Bir avuç kömür için bir ömür veren, fedakâr ve cefakâr kardeşlerimizle birlikte ailelerinin yanındayız, yanında olacağız. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır” dedi. Bahçeli özetle şunları söyledi:

ADAYIMIZ BELLİDİR

“Türkiye 2023’te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi de Cumhuriyet’in 199’uncu yılıdır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ABD ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu ABD’ye gitti, gizli ve gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saat ortadan kayboldu. ABD ziyareti şaibelidir, A’dan Z’ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kimlerle dirsek temasında olduğu az çok malumunuzdur. Zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır.”