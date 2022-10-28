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Amasra'daki maden kazasında 24 kişi gözaltında

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#Bartın#Amasra#Maden
Amasradaki maden kazasında 24 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 10:31

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 24'ü gözaltına alındı. Aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve yöneticilerin de olduğu şüphelilerin ifadeleri alınacak.

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TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim günü meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Amasradaki maden kazasında 24 kişi gözaltında

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise İstanbul’da olduğu belirtildi. 24 kişinin bugünden itibaren ifadeleri alınmaya başlanacak.

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#Bartın#Amasra#Maden

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