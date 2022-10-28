Amasra'daki maden kazasında 24 kişi gözaltında

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TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim günü meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise İstanbul’da olduğu belirtildi. 24 kişinin bugünden itibaren ifadeleri alınmaya başlanacak.