Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Amasra’da zamanlama hatası mı

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Amasra#Maden Kazası
Amasra’da zamanlama hatası mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:00

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nda Başkanvekili Muhammet Balta ile TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz arasında diyalog dikkat çekti. Tutanaklara, ocakta patlatma yapan ‘barutçu’nun yarım saat sonra bu alana giderek gaz ölçümü yapması gerekirken daha erken ölçüm alındığı yansıdı.

Haberin Devamı

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu önceki gün Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz’ı dinledi. Komisyonun Başkanvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Balta ile Kiraz arasında barutçu diyaloğu Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Amasra’da zamanlama hatası mı

KAÇ DAKİKA SONRA GİTMELİ?

- Muharrem Kiraz (TTK Genel Müdür Yardımcısı): 17.50’de aşağıdaki barutçu Merkezî İzleme Sistemi’ni arıyor. Kendi yaptığı ölçümde sakınca olmadığını söylüyor. Merkezî Gaz İzleme Sistemi tarafından görülen bir sakınca olup olmadığını soruyor, görevli arkadaşlar da kendisini teyit ediyorlar.

Haberin Devamı

- Muhammet Balta (Başkanvekili): 17.50’de patlatma yapılıyor, kaza 18.09’da.

- Muharrem Kiraz: 17.50’de teyit var. Metanın yükselmesi 17.55’te başlıyor.

- Muhammet Balta: Bizim yaptığımız patlatma barutçu tarafından 17.50’de, doğru mu?

- Muharrem Kiraz: 17.55.

- Muhammet Balta: 17.55’te ve görülüyor ki patlamadan sonra ani bir gaz deşarjı var, doğru mu? Patlamadan sonra yükseliyor. Peki, barutçunun patlatmayı yaptıktan kaç dakika sonra alana gitmesi lazım?

- Muharrem Kiraz: Yarım saat sonra gitmesi lazım.

- Muhammet Balta: Burada barutçu çok erken patlatma yapılan alana gidiyor. Cenazelere bakılırsa erken gidiliyor.

- Muharrem Kiraz: Yani yakın noktada bulunuyor kendisi.

- Muhammet Balta: Yarım saat bekleme yok, doğru mu?

- Muharrem Kiraz: Evet.

- Muhammet Balta: Ben bir maden mühendisi olarak öyle görüyorum. Ben alana gitmedim ama standartlara, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uyulmamış gözüküyor. Patlamadan önce gaz ölçümleri de yüzde 1’in altında olduğuna göre - patlatma yapmış ama patlamadan sonra bu oran yüzde 1.5’ların üzerine çıkıyor. Bu esasında bir afetin habercisidir.

Amasra’da zamanlama hatası mı

Haberin Devamı

GAZ NORMALSE DİĞER İŞÇİLER ALANA GELİYOR

Komisyon Başkan Muhammet Balta, Hürriyet’e barutçunun göreviyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Madende üretim yaparken yeraltında, tünellerde patlatma yapılır. Patlayıcıları yerleştirip patlatan kişiye ‘barutçu’ deniliyor. Barutçu, patlayıcıyı yerleştirdikten sonra gaz ölçümlerini yapıyor. Gaz ölçümünde yüzde 1’in altında metan varsa patlatmayı yapıyor. 30 dakika sonra da patlattığı yere gidip tekrar gazı ölçüyor. Orada tehlike var mı yok mu diye. Eğer durum normalse diğer çalışanlar da geliyor alana. Amasra’da sürelerin tam ne olduğunu sordum kendilerine. Tam teyit edemedik. Çıkacak ortaya. Yorum yapmak istemiyorum. Biz soruları sormakla görevliyiz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Amasra#Maden Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe