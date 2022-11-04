Amasra’da zamanlama hatası mı

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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu önceki gün Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz’ı dinledi. Komisyonun Başkanvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Balta ile Kiraz arasında barutçu diyaloğu Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

KAÇ DAKİKA SONRA GİTMELİ?

- Muharrem Kiraz (TTK Genel Müdür Yardımcısı): 17.50’de aşağıdaki barutçu Merkezî İzleme Sistemi’ni arıyor. Kendi yaptığı ölçümde sakınca olmadığını söylüyor. Merkezî Gaz İzleme Sistemi tarafından görülen bir sakınca olup olmadığını soruyor, görevli arkadaşlar da kendisini teyit ediyorlar.

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- Muhammet Balta (Başkanvekili): 17.50’de patlatma yapılıyor, kaza 18.09’da.

- Muharrem Kiraz: 17.50’de teyit var. Metanın yükselmesi 17.55’te başlıyor.

- Muhammet Balta: Bizim yaptığımız patlatma barutçu tarafından 17.50’de, doğru mu?

- Muharrem Kiraz: 17.55.

- Muhammet Balta: 17.55’te ve görülüyor ki patlamadan sonra ani bir gaz deşarjı var, doğru mu? Patlamadan sonra yükseliyor. Peki, barutçunun patlatmayı yaptıktan kaç dakika sonra alana gitmesi lazım?

- Muharrem Kiraz: Yarım saat sonra gitmesi lazım.

- Muhammet Balta: Burada barutçu çok erken patlatma yapılan alana gidiyor. Cenazelere bakılırsa erken gidiliyor.

- Muharrem Kiraz: Yani yakın noktada bulunuyor kendisi.

- Muhammet Balta: Yarım saat bekleme yok, doğru mu?

- Muharrem Kiraz: Evet.

- Muhammet Balta: Ben bir maden mühendisi olarak öyle görüyorum. Ben alana gitmedim ama standartlara, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uyulmamış gözüküyor. Patlamadan önce gaz ölçümleri de yüzde 1’in altında olduğuna göre - patlatma yapmış ama patlamadan sonra bu oran yüzde 1.5’ların üzerine çıkıyor. Bu esasında bir afetin habercisidir.





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GAZ NORMALSE DİĞER İŞÇİLER ALANA GELİYOR

Komisyon Başkan Muhammet Balta, Hürriyet’e barutçunun göreviyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Madende üretim yaparken yeraltında, tünellerde patlatma yapılır. Patlayıcıları yerleştirip patlatan kişiye ‘barutçu’ deniliyor. Barutçu, patlayıcıyı yerleştirdikten sonra gaz ölçümlerini yapıyor. Gaz ölçümünde yüzde 1’in altında metan varsa patlatmayı yapıyor. 30 dakika sonra da patlattığı yere gidip tekrar gazı ölçüyor. Orada tehlike var mı yok mu diye. Eğer durum normalse diğer çalışanlar da geliyor alana. Amasra’da sürelerin tam ne olduğunu sordum kendilerine. Tam teyit edemedik. Çıkacak ortaya. Yorum yapmak istemiyorum. Biz soruları sormakla görevliyiz.”