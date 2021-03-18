MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
GeriGündem Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Amasra'da bu sabah, hızı saatte 20 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Küçük limanda kayalara vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Vatandaşlar, dalgaları otomobillerinin içinden izledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kuru yük gemisi ve balıkçı tekneleri Büyük Liman'a demir attı. Küçük limanda kıyıya vuran dalgalar bazı işletmelerin camlarına kadar ulaştı. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak şiddetli rüzgara karşı uyarılarda bulunuldu.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi