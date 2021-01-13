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Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

Amasra’da şiddetli rüzgar

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Amasra’da şiddetli rüzgar
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BARTIN’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle gemi ve balıkçı tekneleri limana çekildi.

Amasra’da şiddetli rüzgar
Amasra’da saatteki hızı 20 kilometreye ulaşan karayel nedeniyle denizin açığında bulunan 2 kuru yük gemisi ve balıkçı tekneleri limana sığındı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların zor anların yaşadığı ilçede, belediye ekipleri tıkanan mazgalları temizledi. Belediye hoparlöründen şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu, dikkatli olmaları istendi. Belediye zabıta ekipleri Küçük Liman mevkiindeki çay bahçesinin duvarların vurarak yükselen dalgalar nedeniyle vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Limanda demirleyen kuru yük gemilerinin ihtiyaçları ise küçük teknelerle sağlanmasıyla, yağış anında zor anlar yaşamalarına neden oldu.

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