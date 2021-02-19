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Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Amasra'da rüzgar etkili oldu

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Amasra'da rüzgar etkili oldu
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Amasrada rüzgar etkili oldu
Amasra'da bu sabah, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Küçük limanda kayalara vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Vatandaşlar küçük limanda dalgaları otomobillerinin içinden izledi. Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri Büyük Liman'a demir attı. Belediye hoparlörden anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü ilçede yüksek kesimlerde kar yağışı ara ara etkili olmaya başladı.
Amasrada rüzgar etkili oldu

 

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