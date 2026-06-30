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Amasra'da madende göçük altında kalan işçiden acı haber!

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#Bartın#Amasra#Maden Ocağı
Amasrada madende göçük altında kalan işçiden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 15:51

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki Mert Ali Arslantürk hayatını kaybetti. Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu. Maden işçisi Mert Ali Arslantürk, göçük altında kaldı.

KURTARILAMADI

Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, için sağlık ekipleri çağırıldı. Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslantürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mert Ali Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Bartın#Amasra#Maden Ocağı

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