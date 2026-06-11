Amasra'da maden ocağında çıkan yangın 6. gününde

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Bartın'da TTK’ye bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 6 gün önce, eksi 270 ve eksi 370 kotları arasında bulunan mekanize ayak üretim panosunda yangın çıktı. Can kaybı ve dumandan etkilenenin olmadığı, 6 numaralı kömür üretim galerisindeki yangını söndürmek için TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonuçsuz kalırken, yangın söndürülemedi. TTK yönetimi, yangının kontrol altına alınması için yangının yaşandığı galerinin baraj kurularak kapatılmasına karar verdi.

Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için sabah saatlerinde maden ocağının baca ağzı bölümünden TIR'larla malzemelerin girişi yapıldı.

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Ekiplerin çalışmaları sürüyor.