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Amasra'da maden ocağına kendilerini kapatan işçilerin eylemi sürüyor

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#Bartın#Amasra#Maden İşçileri
Amasrada maden ocağına kendilerini kapatan işçilerin eylemi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 11:50

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle dün saat 16.00 itibaren yer altında başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

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Amasra'daki özel maden ocağında 2 vardiya halinde çalışan 65 işçi, eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle 10 gün önce iş bırakma eylemi başlattı. Maaşlarının 1 aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini isteyen işçiler, eylemlerini dün saat 16.00'da yer altında sürdürme kararı aldı.

Amasrada maden ocağına kendilerini kapatan işçilerin eylemi sürüyor

Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan madenciler, ocaktan çıkmayarak eylemlerine devam ediyor. Diğer yandan eylemde 65 işçiden 3'ü, kronik rahatsızlıkları nedeniyle dışarı çıktı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen başmüfettişin, işveren ve işçiler arasında görüşmeler yaptığı öğrenildi. Şirketin önüne gelen diğer maden işçileri de yer altında başlayan eyleme destek verdi. Jandarma ekipleri ise kapı önünde güvenlik önlemi aldı.

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#Bartın#Amasra#Maden İşçileri

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