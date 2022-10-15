Amasra’da maden faciası: 25 işçi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait 110 işçinin çalıştığı maden ocağında dün saat 18.15’te patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın trafo kaynaklı olduğunu duyuran AFAD, ilerleyen saatlerde açıklamanın sehven yapıldığını belirterek “Araştırmalar sürüyor” dedi.

KISMİ GÖÇÜKLER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Amasra’ya gitti. İncelemelerin ardından saat 23.00’te açıklama yapan Bakan Soylu, 14 işçinin yaşamını yitirdiğini 14 işçinin yaralandığını, 49 madencinin tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.





Haberin Devamı

Bakan Dönmez ise, “Saat 18.15 civarında bulunduğumuz bu bölgede bir 300-350 metre kotlarında bir patlama meydana geldi. Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Devam eden yangın yok. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor” açıklaması yaptı.

6 YARALI UÇAKLA SEVK EDİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde 22 işçinin yaşamını yitirdiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’i Ankara’ya, 5’i ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi” dedi. Gece Bartın Valiliği madenden çıkarılan 36 işçiden 25’inin yaşamını yitirdiğini, 11 işçinin ise yaralı olarak tedavi altında olduğunu duyurdu. Madendeki işçilerin tahliye çalışması gece boyunca sürerken, yakınları da ocaktan gelecek iyi haberleri bekledi.





Haberin Devamı

Maden kazasının ardından arama-kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK’na aitt tahlisiye ekipleri ile Sakarya, Kütahya, Karabük, Zonguldak, Eskişehir İl AFAD ekipleri sevk edildi. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel, AFAD’a ait Sakarya ve Ankara’dan 2 mobil koordinasyon tırı gönderildi. Sağlık Bakanlığı da 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 acil müdahale aracı ile 149 personel görevlendirdi.

DİYARBAKIR İPTAL BUGÜN BARTIN’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter’dan bir mesaj yayınladı: “Bartınımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim.”





Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Twitter’dan “Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı SORUŞTURMA başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır” mesajını yayınladı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, 3 savcının görevlendirilerek, soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Patlamanın ardından Amasra’ya giden Hürriyet ekibi, yürek yakan bir detaya ulaştı. Buna göre madende eksi 300 metredeki katmanda iki patlama meydana geldi. İlk patlamanın ardından mahsur kalan arkadaşlarının yardımına koşan madenciler, bu sırada ikinci patlamaya yakalandı ve arkadaşlarını kurtarma pahasına canlarından oldu. Madene inen ekipler herhangi bir göçükle karşılaşmazken, işçiler meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, bazı işçiler de yanarak can verdi.