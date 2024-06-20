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Amasra'da gezi teknesinde panik anları! O anlar kamerada

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#Bartın#Amasra #Gezi Teknesi
Amasrada gezi teknesinde panik anları O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 12:45

Bartın’ın Amasra ilçesindeki turistleri gezdiren gezi teknesi denizin ortasında arıza yaptı. Dalgaların etkisiyle sallanmaya başlayan teknedeki turistler büyük panik yaşadı. Bölgedeki diğer tur tekneleri, arıza yapan gezi teknesini halatla kıyıya çekti.

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Büyük Liman mevkisinden dün akşam saatlerinde 60 yolcu ile hareket eden gezi teknesi, Kemere Köprüsü ve Küçük Liman bölgelerini gezdikten sonra geri dönüş yolunda motoru arıza yaptı. Bir anda dalgaların arasında kalan gezi teknesinin kaptanı yardım istedi.

Tekne dalgaların etkisiyle sallanmaya başlayınca panik yaşayan turistler bağırmaya başladı. Bazı turistler üzerlerine can yeleklerini giydi.

Yardıma gelen bölgedeki diğer tur tekneleri, arıza yapan gezi teknesini halatla kıyıya çekti. Limana yanaşan teknedeki tatilcilerin yaşadıkları panik anları ise kameralara yansıdı. 

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#Bartın#Amasra #Gezi Teknesi

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