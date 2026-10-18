Amasra'da fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede kuzeybatı yönünden esen ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Amasra’da, Büyük Liman’da kayalara çarpan dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. Dalgalar, limandaki restoranların pencerelerine kadar ulaştı. Amasra açıklarında bulunan kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

TEKNELER KARADENİZ’E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmayıp, limana demirledi. Polis ekipleri Büyük Liman mevkisinde devriye gezip vatandaşları uyarırken, Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

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ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. İlçede sahil kenarında bulunan kameriyeler de devrilerek zarar gördü. Ayrıca enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor. Arıt Turanlar köyünde ise bir evin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Bartın-Kastamonu-Cide yolunun Uğurlu mevkisinde kara yolu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

BARTIN-KASTAMONU YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Bartın'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle Bartın-Cide-Kastamonu yolunun Uğurlu mevkisinde 10'un üzerinde ağaç, yola devrildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yolda devrilen ağaçlar, Karayolları ve Özel İdare ekiplerinin çalışması sonrası kaldırıldı. Yol yeniden tek şeritle trafiğe açıldı.

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YOL SU İLE KAPLANDI

Bartın-Cide-Kastamonu yolunun Çakraz köyü mevkisinde de yamaçlardan akan sular, ana yolda birikintiye neden oldu. Karayolları ekipleri, iş makinesi ile suyu tahliye çalışması başlattı. Yol üzerinde biriken su nedeniyle sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Ayrıca yolda biriken su nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı.

KÖYLERDE ÇATILAR UÇTU

Bartın'da hızı saatte 70 kilometreye ulaşan güneybatı yönlerden esen rüzgar nedeniyle 10'un üzerindeki köyde evlerin çatıları uçtu. Kurucaşile Karaman köyünde kaya parçaları yola devrildi. Kent merkezinde etkili olan yağmur ve fırtına ile ilgili cami ve belediye hoparlöründen anonslar yapılarak, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

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ARIT DERESİ'NİN DEBİSİ YÜKSELDİ

Bartın merkeze 25 kilometre uzaklıkta Arıt bölgesinde, 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular, derenin debisini yükseltti. Bölgede su yüzeyinde köpüklenme oluşurken, derenin rengi de kahverengi oldu.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Arıt Deresi'nin devam ettiği bölgede Kayadibiçavuş, Kayadibikavlak ve Sipahiler köylerinden geçen dere de taşarak tarım arazilerini sular altında bıraktı. Şiddetli yağışın devam ettiği Arıt havzasında, özellikle dere kenarında oturan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.