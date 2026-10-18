×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Amasra'da fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi

Güncelleme Tarihi:

#Amasra Fırtına#6 Metrelik Dalgalar#Ağaçlar Devrildi
Amasrada fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 09:14

Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar ve fırtınanın vurduğu Amasra'da dev dalgalar limandaki işletmelere kadar yükseldi. Bartın genelinde çok sayıda ağaç devrilirken, çatı uçmaları ve enerji nakil hatlarındaki hasarlar nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede kuzeybatı yönünden esen ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Amasra’da, Büyük Liman’da kayalara çarpan dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. Dalgalar, limandaki restoranların pencerelerine kadar ulaştı. Amasra açıklarında bulunan kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Amasrada fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi

TEKNELER KARADENİZ’E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmayıp, limana demirledi. Polis ekipleri Büyük Liman mevkisinde devriye gezip vatandaşları uyarırken, Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Haberin Devamı

Amasrada fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. İlçede sahil kenarında bulunan kameriyeler de devrilerek zarar gördü. Ayrıca enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor. Arıt Turanlar köyünde ise bir evin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Bartın-Kastamonu-Cide yolunun Uğurlu mevkisinde kara yolu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

BARTIN-KASTAMONU YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Bartın'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle Bartın-Cide-Kastamonu yolunun Uğurlu mevkisinde 10'un üzerinde ağaç, yola devrildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yolda devrilen ağaçlar, Karayolları ve Özel İdare ekiplerinin çalışması sonrası kaldırıldı. Yol yeniden tek şeritle trafiğe açıldı.

Haberin Devamı

Amasrada fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi

YOL SU İLE KAPLANDI

Bartın-Cide-Kastamonu yolunun Çakraz köyü mevkisinde de yamaçlardan akan sular, ana yolda birikintiye neden oldu. Karayolları ekipleri, iş makinesi ile suyu tahliye çalışması başlattı. Yol üzerinde biriken su nedeniyle sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Ayrıca yolda biriken su nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı.

KÖYLERDE ÇATILAR UÇTU

Bartın'da hızı saatte 70 kilometreye ulaşan güneybatı yönlerden esen rüzgar nedeniyle 10'un üzerindeki köyde evlerin çatıları uçtu. Kurucaşile Karaman köyünde kaya parçaları yola devrildi. Kent merkezinde etkili olan yağmur ve fırtına ile ilgili cami ve belediye hoparlöründen anonslar yapılarak, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Haberin Devamı

Amasrada fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi


ARIT DERESİ'NİN DEBİSİ YÜKSELDİ

Bartın merkeze 25 kilometre uzaklıkta Arıt bölgesinde, 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular, derenin debisini yükseltti. Bölgede su yüzeyinde köpüklenme oluşurken, derenin rengi de kahverengi oldu.

Amasrada fırtına dehşeti: 6 metrelik dalgalar kıyıyı dövdü, ağaçlar devrildi

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Arıt Deresi'nin devam ettiği bölgede Kayadibiçavuş, Kayadibikavlak ve Sipahiler köylerinden geçen dere de taşarak tarım arazilerini sular altında bıraktı. Şiddetli yağışın devam ettiği Arıt havzasında, özellikle dere kenarında oturan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Gözden Kaçmasınİstanbul’da sağanak yağış toprağı yumuşattı İnşaat alanındaki heyelan binayı tehdit ettiİstanbul’da sağanak yağış toprağı yumuşattı! İnşaat alanındaki heyelan binayı tehdit ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasra Fırtına#6 Metrelik Dalgalar#Ağaçlar Devrildi

BAKMADAN GEÇME!