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Hürriyet
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Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Amasra'da denizde hortum oluştu

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Amasra'da denizde hortum oluştu
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde, denizde oluşan hortum paniğe neden oldu. Hortum, denizde seyir halindeki kuru yük gemisini de teğet geçti.

Amasra’da sabah saatlerinde karadan yaklaşık 500 metre açıkta hortum oluştu. İlçenin her yerinden görünen hortumun, oluştuğu bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin yanından geçtiği görüldü. Çevredekiler oluşan hortumu Boztepe Mahallesi’ndeki tepeden görüntüledi. Küçük liman mevkisinden de net bir şekilde görülen hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum, daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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