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Amasra'da dalgaların boyu 4 metreyi buldu, balıkçılar denize açılamadı

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#Bartın#Amasra#Fırtına
Amasrada dalgaların boyu 4 metreyi buldu, balıkçılar denize açılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 12:45

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Kıyıya vuran dalgaların boyu yaklaşık 4 metreyi buldu. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. 

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Kentte saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu yaklaşık 4 metreyi buldu.

Amasrada dalgaların boyu 4 metreyi buldu, balıkçılar denize açılamadı

Küçük limanda vatandaşlar kayalara çarparak yükselen dalgaları cep telefonuna kaydetti. Vatandaşlar zaman zaman dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri limana demirledi. Balıkçılar, halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı.

Amasrada dalgaların boyu 4 metreyi buldu, balıkçılar denize açılamadı

Amasra limanına yanaşan ‘tekne kaptanı Ali Yılmaz, kötü hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. 

 

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#Bartın#Amasra#Fırtına

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