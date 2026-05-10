Amasra’da cinsel istismar skandalı... 33 şüpheli tutuklandı

#Amasra#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 07:00

BARTIN Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğa yönelik ‘cinsel istismar’ soruşturmasında 33 kişinin tutuklandığını ve hazırlanan iddianamenin Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildiğini duyurdu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Yargılaması devam eden dosya kapsamında halihazırda 9 SSÇ ve 24 şüpheli toplamda 33 şahıs tutuklu bulunmakta, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmaktadır. Başsavcılığımızca, mağdur çocuğumuzun korunması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç kararlılıkla ve hassasiyetle takip edilmektedir. Mağdurun kimliğini deşifre edebilecek her türlü paylaşımdan kaçınılması, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem arz etmektedir.”

 

