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Amasra Maden Faciasının 1. YılDönümü... Acılar dün gibi

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#Amasra Maden Faciası#Bartın#Yıl Dönümü
Amasra Maden Faciasının 1. YılDönümü... Acılar dün gibi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

BARTIN’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasının 1’inci yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci gözyaşlarıyla anıldı.

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Madenci yakınları, mezarlarına gittikleri yakınları ve faciada kaybedilen işçiler için dualar etti. Hayatını kaybeden madencilerden Murat Ergin’in aynı ocaktan emekli ağabeyi Mustafa Ergin, şunları söyledi: “O gitti kolumuz kanadımız kırıldı, yapacak bir şey yok ama sorumlular da cezalarını çekecek. O arkadaşlarımızı şehit olmalarında ilahi takdir var. Ama oradaki yanlış işletme koşulları da var. Çünkü o maden eksi 350 kotuna kuyuyla ineceklerdi, ama desandre ile indiler. Galeriler ve gerekli havalandırma bağlantıları yapılsaydı; bunlar resmen çocuklarımızı kör kuyuya hapsettiler. Olayın en büyük etkisi budur” dedi.

‘YARGIMIZA GÜVENİYORUZ’

Faciada yaşamını yitiren 3 çocuk babası Deniz Baykal’ın babası İbrahim Baykal (67) da Hacı köyünde oğlunun mezarını ziyaret etti. Acıların halen taze olduğunu söyleyen Baykal, “Oğlumun ölümünün üzerinden 1 yıl geçti ama her saniye aklımızda, hiç aklımızdan çıkmıyor” diye konuştu. Maden şehitleri anısına yapılan hatıra ormanındaki fidan dikme törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise davanın sürdüğünü belirterek, “Yargımıza güveniyoruz. Burada kimler sorumluysa elbette ki yargının vereceği karar neticesinde cezalarını çekecektir” diye konuştu.

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#Amasra Maden Faciası#Bartın#Yıl Dönümü

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