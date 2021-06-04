Amasra-1 Kuyusu nerede, hangi ilde? Amasra-1 Kuyusu'nun önemi nedir? İşte Amasra-1 Kuyusu ile ilgili bilgiler

Amasra-1 Kuyusu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde ile merakla araştırılmaya başlandı. Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Mart ayında çalışmaların başlandığı ve yakın zamanda keşif duyurulabileceği açıklamasının ardından Amasra-1 Kuyusu nerede sorusu öne çıkmaya başladı. Peki, keşfin yapıldığı yer olduğu iddia edilen Amasra-1 Kuyusu nerede? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Amasra-1 Kuyusu, Bakan Dönmez'in açıklamalarına göre Kuzey Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alıyor.

AMASRA-1 KUYUSU NEREDE?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 Kuyusu için geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fatih gemisi Filyos Limanı'nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, ‘Kuzey Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah ‘Amasra-1' kuyusu olarak isimlendireceğiz, nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak. Bugüne kadar yapılan sismik çalışmalarda ilk defa gireceğimiz bir alan, dolayısıyla orada da tahmin ediyorum 2 veya 3 aylık bir çalışma neticesinde belki yeni bir keşif duyurabiliriz. Tüm beklentimiz, temennimiz o. Sismik çalışlalar bitti, potansiyeli yüksek olan bu bölgede nisan ayında ilk keşif amaçlı sondajımıza başlayacağız.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'in Fatih'i yeni keşifler için Amasra 1 kuyusunda yeni sondajına başladı" açıklamasında bulunmuştu.



🚢 Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.



Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... 🇹🇷



Rastgele 🙋🏻‍♂️#FatihKaradenizde

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 8, 2021

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

FATİH SONDAJ GEMİSİ AMASRA-1 ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR

Fatih sondaj gemisi Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı. Amasra-1'de son kuyu derinliğine ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Bu sonuç. dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz. İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 Kuyusu'nun çevresindeki yeni arama ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.

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