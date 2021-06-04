Amasra-1 Kuyusu nerede yer alıyor?

Amasra-1 Kuyusu, Bakan Dönmez'in açıklamalarına göre Kuzey Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alıyor. Filyos Limanından hareket eden Fatih gemisinin üzerinde çalıştığı Amasra-1 Kuyusu için ilk sondaj işlemleri Mart ayında planlanmıştı.

AMASRA-1 KUYUSU NEREDE?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 Kuyusu için geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fatih gemisi Filyos Limanı'nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, ‘Kuzey Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah ‘Amasra-1' kuyusu olarak isimlendireceğiz, nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak. Bugüne kadar yapılan sismik çalışmalarda ilk defa gireceğimiz bir alan, dolayısıyla orada da tahmin ediyorum 2 veya 3 aylık bir çalışma neticesinde belki yeni bir keşif duyurabiliriz. Tüm beklentimiz, temennimiz o. Sismik çalışlalar bitti, potansiyeli yüksek olan bu bölgede nisan ayında ilk keşif amaçlı sondajımıza başlayacağız.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'in Fatih'i yeni keşifler için Amasra 1 kuyusunda yeni sondajına başladı" açıklamasında bulunmuştu.



🚢 Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.



Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... 🇹🇷



Rastgele 🙋🏻‍♂️#FatihKaradenizde

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 8, 2021

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

FATİH SONDAJ GEMİSİ AMASRA-1 ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR

Fatih sondaj gemisi Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı. Amasra-1'de son kuyu derinliğine ulaştı.

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