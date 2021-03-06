‘Ama’sız, ‘fakat’sız vahşet

İstanbul Kartal’da, Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak’taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Feride Genç (37) kocasını 3 yıl önce kanser hastalığından kaybetmişti. 13 Mayıs 2019 günü 6 yaşındaki oğlunu kreşe bırakan Feride Genç’in evinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde Feride Genç’in cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda darp izleri bulunan Feride Genç’in, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Feride Genç’in, öldürülmeden bir gün önce notere giderek ölen eşinden kalan otomobili 11 bin 700 liraya sattığı belirlendi. Noterdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Feride Genç’in yanında bulunan Muharrem Kabuk’u gözaltına aldı. Muharrem Kabuk’un yüzünde tırnak ve boğuşma izleri vardı.

Tutuklanan Muharrem Kabuk polis ifadesinde, kendisine “Sen de erkek misin?” dediğini iddia ettiği Feride Genç’i boğduğunu, otomobilin parasını da aldığını itiraf etti.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Muharrem Kabuk’u, ‘bir suçu işleyebilmeyi kolaylaştırmak ve delillerini gizleyebilmek amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada takdiri indirim uygulamadı.

EŞARP SİLAH SAYILDI

Sanığın, maktuleyi boğmak için kullandığı eşarbı silahtan sayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Kabuk’un, ‘konutta nitelikli yağma’ suçundan da 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti ve bu cezada da indirim uygulamadı.