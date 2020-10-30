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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Amanoslar'daki terör operasyonunda piyade tüfeği ele geçirildi

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Amanoslar'daki terör operasyonunda piyade tüfeği ele geçirildi
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HATAY'da Amanos Dağları’nda gerçekleştirilen operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği ile dolu 6 şarjör ele geçirildi.

Amanoslardaki terör operasyonunda piyade tüfeği ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı, Hatay ve Van’da düzenlenen operasyonlarda örgüte ait mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları’nda terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK’lılara ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, dolu 6 şarjör, 30 elektrikli fünye, 2 terörist kıyafeti ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

 

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