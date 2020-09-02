MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmanoslar'daki mağara ve sığınakta teröristlerin yaşam malzemeleri bulundu
GeriGündem Amanoslar'daki mağara ve sığınakta teröristlerin yaşam malzemeleri bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Amanoslar'daki mağara ve sığınakta teröristlerin yaşam malzemeleri bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amanoslar'daki mağara ve sığınakta teröristlerin yaşam malzemeleri bulundu
Abone Olgoogle-news

OSMANİYE'de, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat, polis özel harekat ve komando timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağara tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak, yapılan aramalarda, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerle ilgili olarak cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle