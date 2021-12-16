Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi

İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arazide arama yaptı. Aramalarda PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 180 kilo ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta ele geçirilen 180 kilo patlayıcı, bulunduğu yerde kontrollü olarak imha edildi.