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Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi

#Amanoslar#PKK#Sığınak
Amanoslarda PKK sığınağı imha edildi

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edilirken, içindeki malzemelere ise el koyuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı'nın Amanoslar bölgesinde, 21 Haziran'da, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timlerinin katıldığı 'Eren Abluka -12 Amanoslar Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu' kapsamında 'Ara, bul, yok et' taktiğiyle çalışma yapıldı. Terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak içinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, sığınak ise imha edildi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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#Amanoslar#PKK#Sığınak

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