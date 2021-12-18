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Aman dikkat! Sahte içki kâbusu bitmiyor

#Sahte İçki#Operasyon#Depo
Aman dikkat Sahte içki kâbusu bitmiyor

Sahte içkiden ölümlerin artmasıyla ülke genelinde polis ve jandarma ekipleri operasyonlara hız verdi. Son olarak İstanbul Avcılar’daki bir depoya yapılan baskında 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

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Yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin artmasıyla birçok adrese baskın düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda S.H. ve N.G. isimli kişilerin sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurduklarını, ürettikleri sahte içkileri yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerini tespit etti. Avcılar’daki depoya yapılan baskında damıtma makinelerinin yanı sıra orijinal boş şişeler, barkodlar ve etiketler ele geçirildi. Operasyonda markalı ürünlerin boş şişelerine doldurulmuş ve üzerlerine sahte barkod ile etiket yapıştırılmış 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı ile alkol üretiminde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan S.H. ve N.G. tutuklandı. 

ÖLÜM SAYISI 49'A ÇIKTI

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Yılbaşı öncesi yurdun bazı illerinden sahte içki nedeniyle art arda ölüm haberleri geliyor. Şu ana kadar İstanbul, Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Antalya ve Muğla’da 49 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği tedavi gören 5’i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı.

 

 

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#Sahte İçki#Operasyon#Depo

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