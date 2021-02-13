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Aman dikkat
İstanbul’da yarından itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki karlı havada nelere dikkat edilmeli? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan Hürriyet’e anlattı:
MÜMKÜNSE EVDE KALIN
- Bu dönemde mümkünse evden çıkılmamalı. Evden çıkmak zorunda olanlar meteorolojinin hava tahminlerini iyi takip etsinler. Dışarı çıkıldığında öncelikle karlı yüzeyde ve fırtınalı havada güvenli yürümeye dikkat etmek lazım. Ağaçların dallarından uzak durmak gerekiyor. Çünkü kar ve fırtınada ağaç dallarının kopma ihtimali çok yüksek. Kopan dallar insanlara zarar verebilir. Yine aynı şekilde eğimli çatılardan, saçaklardan ve tentelerden uzak durmak gerekiyor.
ÖZEL ARAÇLARLA ÇIKMAYIN
- Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamalı. İnsanlar karlı havalarda daha güvenli gördükleri için özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ediyor. Ancak bir araştırmanın istatistiğine göre karlı havalarda meydana gelen kazaların yüzde 70’i araçlardan kaynaklanıyor. Trafiğe çıkıldığında hangi yolların açık, hangi yolların kapalı olduğuna dikkat etmek lazım. Araçlarda mutlaka kış lastiği olmalı. Ayrıca karlı havalarda köprü ve viyadükler daha erken donar, buralara dikkat.
BACALARI KONTROL EDİN
- Evde soba kullanılıyorsa öncelikle bacanın açık olup olmadığı kontrol edilmeli. Rüzgârlı havalar, sobadan çıkan gazın evin içine sızmasına ve bu da zehirlenmeye neden olabilir. Bütün gece sobalar açık olacağı için karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkat edilmeli. Soğuk havalarda evlerde enerji kaybını önlemek için kapı ve camların izolasyonunun iyi olduğuna dikkat edilmeli. Enerji kaybının önlenmesi için izolasyon kontrolü yapılmalı.
SU ŞEBEKESİ DONAR, SARIN
- Soğuk havalarda su şebekesi donabilir. Bu yüzden açıkta olan su borularını bir yalıtım malzemesiyle sarmalıyız. Yine elektrik arızası ihtimaline karşı mutlaka önlem alınmalı, evde başka bir ışık kaynağı bulundurulmalı. Olası bir elektrik arızasında ekiplerin size ulaşıp arızayı gidermesi uzun sürebilir.
TEMİZ DEĞİL, KAR YEMEYİN
- Kar yağdığında insanlar genelde karın hem temiz hem de faydalı olduğunu düşünerek kar yiyor. Ancak kar temiz bir madde değildir. Kar içinde barındırdığı partiküllerden dolayı temiz değildir. Bu yüzden kar yemek insan sağlığı açısından tehlikeli olabilir.
HAYVANLARI UNUTMAYIN
- Sokak hayvanları şiddetli soğuğa dayanamazlar. Sokak hayvanları koruma altına alınmalı. Mümkünse sokak hayvanları için plastik ve su geçirmeyen barınaklar yapılmalı. Bu barınaklar, içi karla dolma ihtimaline karşı yerden yüksek bir seviyeye konulmalı. Ayrıca karlı havalarda sokak hayvanlarının yemek ve su bulması zor. Sokak hayvanları için uygun yerlere su ve yemek bırakılmalı.
BASKINLARA DİKKAT EDİN
- Hava durumu normale dönünce kar hızlıca erimeye başlar. Bu süreçte çukur alanlarda bulunan iş yerleri ile bodrumları su doldurabilir. Kar yağışından sonra bu tarz yerlerde su basmasına dikkat edilmeli.
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