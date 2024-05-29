Aman böyle olmasın

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Atölyede, yapay zeka ve görsel iletişim araçlarıyla distopik senaryolar canlandırıldı. Turizmin ekstrem senaryolarının çevre, kent, sosyal yaşam ve yerel kültür üzerindeki olası etkileri tartışıldı. “Deniz(siz), Kum(suz), Güneş(siz): Antalya Turizminde Sürdürülemezlik Distopyaları” başlıklı atölyede, Antalya turizminin gelecekteki krizleri ele alındı.

2224 YILINDA ANTALYA

Öğrenciler “Aşırı-Turizm, Aşırı-Kirlenme, Aşırı-Katmanlaşma, Yer(sizlik), Kimlik(sizlik)” başlıkları altında 2224 yılında Antalya’da turizmin olası sürdürülemezlik durumlarıyla ilgili beş distopya senaryosu üretti. Antalya’nın gelecekteki turizm gelişimine yönelik bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.