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Aman böyle olmasın

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi#Yapay Zeka#Turizm
Aman böyle olmasın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından ‘Yapay Zeka Destekli Turizmde Sürdürülemezlik Atölyesi’ düzenlendi.

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Atölyede, yapay zeka ve görsel iletişim araçlarıyla distopik senaryolar canlandırıldı. Turizmin ekstrem senaryolarının çevre, kent, sosyal yaşam ve yerel kültür üzerindeki olası etkileri tartışıldı. “Deniz(siz), Kum(suz), Güneş(siz): Antalya Turizminde Sürdürülemezlik Distopyaları” başlıklı atölyede, Antalya turizminin gelecekteki krizleri ele alındı.

2224 YILINDA ANTALYA

Öğrenciler “Aşırı-Turizm, Aşırı-Kirlenme, Aşırı-Katmanlaşma, Yer(sizlik), Kimlik(sizlik)” başlıkları altında 2224 yılında Antalya’da turizmin olası sürdürülemezlik durumlarıyla ilgili beş distopya senaryosu üretti. Antalya’nın gelecekteki turizm gelişimine yönelik bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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#Akdeniz Üniversitesi#Yapay Zeka#Turizm

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