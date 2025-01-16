Amacımız terör bariyerini kaldırmak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

İHTİYATLI BİR İYİMSERLİK

“Türkiye’nin 40 yılı geride bırakan bir bölücü terör meselesi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda, bu meseleyi kalıcı şekilde sona erdirme yönünde, Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli’nin cesur çıkısıyla başlayan bir dizi gelişmeye şahitlik ettik. Gelinen noktada, aziz milletimizin bu konuda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu görmekteyiz. Hükümet olarak, her vakit olduğu gibi bu hususta da şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz. Türkiye’nin, insani ve ekonomik olarak çok büyük bedeller ödediği böyle bir sorunu kalıcı biçimde geride bırakması, istisnasız herkesin faydasınadır; ülkemizin hayrınadır.

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BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN LAĞVEDİLMESİ

Bu anlayışla ilgili arkadaşlarımıza, bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların, dikkatle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmesi talimatını verdik. Belli bir aşamaya gelen bu çabaların çerçevesini ve gayesini, Diyarbakır İl Kongremizde detaylıca izah ettim. Silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım, 85 milyon olarak hep beraber birbirimize sıkıca sarılalım istiyoruz. Bin yıllık ortak mazimizden güç ve ilham alarak, istikbalimizi yine birlikte inşa edelim istiyoruz. Terörün 40 yıldır yüreklerde açtığı yaraları, el ele, gönül gönüle vererek hep beraber saralım istiyoruz. Kazanan emperyalistler değil; Kürt, Türk, Türkmen, Arap ayırımı yapmadan biz olalım istiyoruz.

KAYDA DEĞER MESAFE

Amacımız; terör bariyerini kaldırarak, kardeşlik hukukunu yüceltmektir. Bu amaç doğrultusunda kayda değer bir mesafe de alındı. Heyetin yaptığı temasların verimli geçtiğini; birkaç istisna dışında, siyasi partilerin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine samimi destek verdiğini görüyoruz. Bu, hedeflere ulaşılması noktasında elbette önemli bir kazanımdır. Diğer aktörlerin de sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söylemeleri, tarafımızdan memnuniyetle not edilmiştir. Şayet gerekli çağrı yapılır; terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa, kazanan Türküyle, Kürdüyle tüm Türkiye olacaktır.

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GEREKEN YAPILMAZSA

Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse, bağlantılı yapılar da kendilerinden beklenen iradeyi sergilemezse, o zaman biz ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz. Nitekim, operasyonlarımız sayesinde bölücü örgütü ülke içinde eylem yapamaz, sınırlarımıza da yaklaşamaz hale zaten getirmiş durumdayız. Örgütü bulunduğu her yerde toprağa gömmek, bizim için sadece vakit ve planlama meselesidir.

GÜN KARDEŞLİK GÜNÜ

Üstelik, bunca yıldır örgütü destekleyen güçler artık kendi canlarının derdine düşmüşlerdir. Dolayısıyla, gölgesinde yürüdükleri kağnılara güvenenlerin sonu hüsran olmaya mahkûmdur. Fakat biz meseleyi suhuletle, sükunetle ve mevcut mekanizmaları işleterek nihayete erdirmek arzusundayız. Çünkü tüm taraflarıyla insanımız, terörden çok acı çekti, çok bedel ödedi. Gün, kardeşlik günüdür. Gün, huzurun kapısını ardına kadar açma günüdür. Gün, tüm coğrafyamızda barışı, istikrarı, güvenliği egemen kılma günüdür.”

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İSRAİL EYLEMLERİNE SON VERMELİ

“Bu ülkeyi tekrar istikrarsızlığa ve kaosa sürükleme girişimlerine, yeni Suriye yönetimiyle birlikte asla müsaade etmeyeceğiz. İsrail başta olmak üzere Suriye topraklarına ve halkına saldıran güçlerin de bu mütecaviz eylemlerine bir an önce son vermesi gerekiyor. Aksi takdirde ortaya çıkacak ağır sonuçların herkese etkisi menfi olacaktır.

KÜRTLERİN GÜVENLİĞİNİN TEMİNATIYIZ

Halihazırda Suriye’deki en ciddi sıkıntı, ülke topraklarının neredeyse üçte birini halen işgal altında tutan YPG terör örgütüdür. Suriye’nin doğal kaynaklarını da gasp eden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır. Biz, Suriye’deki her kesim gibi Kürt kardeşlerimizin de tüm meselelerinin çözümünün takipçiyiz, destekçisiyiz, Kürtlerin güvenliğinin teminatıyız.”

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ÖZEL’E: NEYMİŞ KIRMIZI KART GÖSTERECEKMİŞ

(CHP Lideri Özgür Özel’e) Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazsın o iş bizim işimiz. Suriye halkı, yarım asırdır devam eden baskılara karşı; hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi taleplerini yüksek sesle dile getiriyordu. Bu gösterilerde Türkiye’nin hiçbir dahli, hiçbir müdahalesi olmadı. Zaman zaman da çıktı bize Suriye’nin adresini gösterdi, ‘Oraya gidelim’ dedi. Sen oranın adresini yolunu bilmezken zaten biz oralardaydık. Bunlara gerçekten navigasyon haritasını vermek lazım. O navigasyon haritasıyla Suriye’ye nereden, nasıl gidiliyor bunu bilsinler.

DUMURA UĞRADIK

(Kırmızı kart) Bu son çıkışlarını, açıkçası biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. CHP’nin siyaset üretme kabiliyetini böylece bir kez daha görmüş olduk. Bu dahiyane fikir için CHP Lideri Sayın Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Daha bunun pazılı var, pişpiriği var, pokeri var, iskambili var. Yani önlerinde kartlarla yapabilecekleri çok sayıda alternatif var.

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İSTİHDAM SAYIMIZ 32 MİLYONA YÜKSELDİ

- Erdoğan ekonomik göstergelere ilişkin özetle şu rakamları paylaştı: “İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. Bizi en fazla sevindiren rakamlardan biri savunma ihracatımızın 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıkmasıydı. Burada da 2023’e kıyasla yüzde 29’luk bir artış kaydettik. İşsizlik oranımız son 19 aydır tek hanede seyrediyor. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi.

2025 ENFLASYON HEDEFİ

En büyük baş ağrımız olan enflasyonla ilgili artık düşüşün başladığını görüyoruz. Aralık ayında yıllık enflasyon mayıstaki seviyesine göre 31 puandan fazla geriledi ve yüzde 44.4 olarak gerçekleşti. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. 2025 senesinde enflasyon hedeflerimizi tutturma konusunda umutluyuz.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AİLESİYİZ

Erdoğan, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız, her yıl ocak ayının ilk haftasında siyasi partilere dair en güncel verileri yayımlıyor. Buna göre; Türkiye’de faaliyet gösteren 168 siyasi parti arasında AK Partimiz 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine attığımız fark 9.5 milyon üyedir” dedi.

SURİYELİ BAKAN BEŞTEPE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye yeni yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab’ı Beştepe’de kabul etti. Kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifade etti. Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurgulayan Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan ayrıca dün Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Beştepe’de kabul etti.

ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’deki ateşkes kararına ilişkin, “Memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.”

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da, Gazze’deki ateşkes kararına ilişkin, “Bütün kalbimle kararı destekliyor ve akan masum kanların hesabının sorulmasını temenni ediyorum” dedi.