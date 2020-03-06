‘Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı’

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında savcılık esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. 2015 yılındaki uçak krizi nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği anlatılan mütalaada, “FETÖ ve bu örgütün arkasındaki istihbarat örgütleri tarafından her iki ülke arasındaki siyasal ilişkileri koparmak, her iki ülkeyi olası bir savaş durumuna getirmek ve siyasi bir sonuç alınmasını engellemek amacıyla Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi hususunda karar alındığı” ifadelerine yer verildi.

Mütalaada, Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikastta kullandığı tabanca, şarjör ve 45 fişeğin idareye teslimi istendi. Polis Altıntaş, Rus büyükelçi Karlov’u 19 Aralık 2016’da Ankara’daki bir sergide öldürmüş, ardından da çatışmada öldürülmüştü. Davada 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.