Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Amaç kelimesinin dört adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

TDK’ya Göre Amaç Eş Anlamlısı

Amaç kelimesinin aş anlamlılarından ilki " Maksat " kelimesidir. Maksat kelimesi aynı zamanda amaç kelimesi de demektir. Bu bakımdan bu kelimeyi amaç eş anlamlısı olarak da kullanabilmekteyiz. Bir sonraki amaç kelimesinin eş anlamlısı " Gaye" kelimesidir. Gaye kelimesi de amaç kelimesi ile aynı cümle içinde kullanıldığında anlam bütünlüğünde bozulma olmaz.

Bir başka amaç eş anlamlı kelime " Hedef " kelimesidir. Bu kelime de amaç kelimesi ile eş anlamlı olmaktadır. Bir diğer amaç kelimesinin eş anlamlısı ise " Misyon " kelimesi olmaktadır. Bu kelimeyi de amaç kelimesi ile aynı cümle içinde kullanabiliriz.

Maksat, Gaye, Hedef ve Misyon Kelimeleri Karşılaştırılması

Maksat, Gaye, Hedef ve Misyon kelimelerini de günlük hayatta fazlaca duymamız söz konusu olmaktadır. Bu dört kelime de amaç kelimesi ile eş değerdir. Dolayısıyla aynı yerde kullanılmaları durumunda herhangi bir yanlışlık söz konusu olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız vakit maksat, gaye, hedef ve misyon kelimelerinin aynı zamanda amaç kelimesi ile de eş değer olduğunu görmekteyiz.