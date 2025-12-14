Alzheimer’da tedavi kapısı aralandı

Haberin Devamı

TÜRK Nöroloji Derneği Demans ve Davranış Nörolojisi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, tarihte ilk defa, Alzheimer hastalığının altında yatan moleküler değişiklikleri doğrudan hedefleyen ve onay almış yeni tedavilerin geliştirildiğini söyledi. Bu tedavilerin, beyindeki patolojik amiloid plaklarını temizleyerek hastalığın ilerleyişini yavaşlatmayı, yani hastalığın moleküler kökenini durdurmayı veya geri döndürmeyi hedeflediğini kaydeden Topçuoğlu, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘ERKEN TEŞHİS EDİLİYOR’

“Demans sadece yaşlılığın doğal bir sonucu değil, her biri farklı moleküler süreçler sonucu oluşan beyin hastalıklarının oluşturduğu ve beyin hücre kaybının yol açtığı ilerleyici zihinsel fonksiyon bozukluklarının genel adı. Demansa neden olan hastalıkların erken ve doğru teşhis ve tedavisi, hasta ve toplum sağlığı için hayati öneme sahip. Demansa neden olan hastalıklardan en sık görüleni Alzheimer’dır. Bu çalışmalar Alzheimer hastalığının önlenmesi, biyobelirteç aracılı tanısı ve yenilikçi tedavilerde bazı gelişmelere yol açtı.

Artık kanda ve beyin omurilik sıvısında (BOS) yapılan yenilikçi yöntemlerin geliştirilerek kullanıldığı moleküler testlerle, moleküler görüntüleme araçları ile Alzheimer hastalığına neden olan Amiloid ve Tau proteinlerinin birikimi, hastalığın henüz semptom göstermediği veya çok erken aşamalarında belirlenebiliyor. Bu yeni yöntemler, hastalığın tanısının çok daha erken konulmasını sağlıyor, böylece hastalara erken tedavi imkânı sunuluyor. Erken teşhis, geri dönüşü olmayan nörodejenerasyonu yavaşlatmak için kritik bir zaman penceresi açar.

‘ONAY ÇALIŞMASI SÜRÜYOR’

Tarihte ilk defa, Alzheimer hastalığının altında yatan moleküler değişiklikleri doğrudan hedefleyen ve onay almış yeni tedaviler (Antiamiloid monoklonal antikorlar) geliştiriliyor. Bu tedaviler, beyindeki patolojik amiloid plaklarını temizleyerek hastalığın ilerleyişini yavaşlatmayı, yani hastalığın moleküler kökenini durdurmayı veya geri döndürmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi tedavilerin uygun hastalar için erişilebilirliğini ve güvenli kullanımını sağlamak üzere uluslararası protokoller geliştirildi ve dünyada çok sayıda ülkede tedaviye sunuldu. Türkiye’de de bu ajanların temin ve kullanma onayları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

13-17 Aralık günlerinde Antalya’da 61’incisi düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi’nin ana teması Demans ve Davranış Nörolojisi. Alzheimer hastalığı başta olmak üzere demans ile erken tanı, yenilikçi tedavi ve önleyici stratejilerdeki son gelişmeler, kongre boyunca, ayrıntılı olarak ele alınacak.”