Alzheimer’da kan testi umudu

#Kan Testi#Alzheimer Hastalığı#Ptau217
Alzheimer’da kan testi umudu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 07:00

YENİ bir çalışma, basit bir kan testinin Alzheimer hastalığının en erken evrelerini, semptomlar ortaya çıkmadan önce öngörme potansiyeli gösterdi.

ABD’de Mass General Brigham liderliğinde yürütülen araştırma, pTau217 adlı biyobelirtecin beyinde amiloid-beta ve tau proteinlerinin birikimini erken aşamada tespit edebileceğini ortaya koydu.

8 YIL TAKİP EDİLDİ

Araştırmacılar, 50 ile 90 yaş arasındaki 317 bilişsel olarak sağlıklı bireyi ortalama sekiz yıl boyunca takip etti. Katılımcıların düzenli olarak kan testleri yapılırken aynı zamanda amiloid ve tau proteini birikimlerini (PET) gösteren taramaları ile bilişsel performansları izlenmeye devam edildi. Elde edilen bulgular, pTau217 seviyeleri yüksek olan bireylerde Alzheimer ile ilişkili patolojik süreçlerin çok daha hızlı ilerlediğini gösterdi. Bu gelişmeyle hastalığın yıllar önceden tespit edilmesi, önleyici tedavi çalışmalarında kritik bir avantaj sağlayabilir. Öte yandan uzmanlar, bu testlerin henüz rutin klinik kullanım için hazır olmadığının altını çiziyor.

 

#Kan Testi#Alzheimer Hastalığı#Ptau217

