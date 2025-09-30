Alzheimer’a kandan teşhis

Haberin Devamı

Türk Nöroloji Derneği Demans ve Davranış Nörolojisi Moderatörü Prof. Dr. Esen Saka, Türkiye’de 700-800 bin Alzheimer hastası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu hastalıkla ilgili pek çok klinik, deneysel, patoloji, görüntüleme, moleküler çalışma yapıldı. Sadece demansa neden olan değil, demans öncesi evresiyle tipik bir hastalık olarak tanımaya başladık. Alzheimer hastalığında beyinde bazı değişiklikler oluyor, bazı proteinler birikiyor ve bunlar belirli bir aşamaya gelince beyin hücrelerini tahrip ediyor. 20 yıllık bir süreç var. Bu süreci tanıyabilmek çok önemli. Çünkü hastalığı çok daha sonra görüyoruz. Süreç kesilebilirse hastalığın ortaya çıkışı engellenebilir.

KESİN TEDAVİSİ YOK

Başlangıçtan bu hasara giden yıllar süren süreçte en baştaki proteini beyin peti ile tanımlayabiliyoruz. Hastalık ilerlemeye başlayınca başka bir proteini de pet ile görüntüleyebiliyoruz. Hatta artık Alzheimer’a bir kan testi ile de tanı koyabiliyoruz. Beyin değişikliği geliştiren herkes demans olmak zorunda değil. Bunun ne zaman ortaya çıkacağını öngöremeyiz. Alzheimer hastalığının kesin tedavisi yok. Çıkan ilaçlar sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor.

YAŞAM TARZINA DİKKAT

Alzheimer olma olasılığını artıran bir yaşam tarzı var. Alkol, sigara, hava kirliliği, kafa travması, işitme kusuru, kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği Alzheimer ihtimalini artırıyor. Bu hastalıkların iyi tedavi edilmiş olması ise Alzheimer riskini ortadan kaldırıyor. Günde 30 dakika egzersiz, sosyal olmak, iyi uyumak da Alzheimer riskini azaltıyor. Kişilerin kendine özgü uyku ritmi var ama pek çok insan için 7-8 saatlik uyku şart.”

MIND DİYETİYLE RİSKİ AZALTIN

“MIND diyeti Alzheimer riskini düşürüyor. Bu diyette dutsu meyvelerin (ahududu, böğürtlen ve çilek) tüketimini artırmak, süt ürünlerinin özellikle de peynirin tüketimini kısıtlamak, baklagillerin tüketimini artırmak, kırmızı eti haftada en fazla iki, balığı ise haftada en az iki kez yemek, her gün yeşil sebze tüketmek, kızartma, beyaz ekmek ve paketli ürün tüketmemek çok önemli.”