Alzheimer alarmı

Koronavirüs salgını, çoğu 65 yaş üstü olan Alzheimer hastalarını olumsuz etkiledi. Hastaların hareketsiz kalmasına neden oldu, sosyalleşme imkânları azaldı. Bu nedenle de birçok Alzheimer hastasının hastalık evreleri daha hızlı ilerledi. Pandemi sonrasında Alzheimer hastası sayısında artış olacağını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “Pandemide kapalı kalmak hastaları her zamankinden daha fazla etkiledi. Yakınlarının yardımını alamamak, hastalık evresini ilerletti. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla bize gelen hasta sayısı artacak. Hafif dönemde olan hastalar orta evreye geçmeye başladı. Ayrıca koronavirüs beyinde, ciddi tahribatlara yol açabiliyor. Alzheimer görülme sıklığı maalesef bu dönemden sonra artacak” diye konuştu.

ŞARKI SÖYLEMEK BEYNİ ÇALIŞTIRIR

Prof. Dr. Küsbeci, Alzheimer hastaları için bu dönemde gidişatı yavaşlatacak yöntemleri şöyle anlattı:

“Sosyal açıdan desteklenmeleri çok önemli. Bu dönemde derneklere, hasta yakınlarının komşularına, belediyelere çok iş düşüyor. Hasta yakını olmak da hasta olmak kadar zor. Hem kendilerine hem yakınlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evde kalan hastaların egzersizlerin ve bilişsel aktivitelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu hastaları kendi hallerine bırakırsak gün içindeki uyuklamaları artar. Bu da gece uykusunun bozulmasına neden olur. Gün içerisinde hastaların meşgul edilmesi lazım. Tavla oynamak, okey oynamak, her ne olursa olsun... Örneğin hastanın önüne bulgurla mercimek veya nohutla ceviz koyup ikisini ayırmasını isteyin. Sudoku ve bulmaca çözmeleri önemli. Online olarak yapabilecekleri egzersizleri de var. İnternette Alzheimer yazınca birçok oyun bulunabilir. Kitap okuyabilen hastalar mutlaka okumalı. Beyni en çok çalıştıran şeylerden biri sesli olarak şarkı söylemektir. Televizyonu açın, radyoyu açın, hastayla beraber şarkı söyleyin. Hasta her gün evin içinde yapabileceği fiziksel egzersizleri yapsın.”