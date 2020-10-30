Alya ne demek? Alya isminin anlamı ne? İşte bilgiler

Televizyon ekranlarında yayınlanan bir dizi ile birlikte popüler olan Alya isminin anlamına dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Alya ismi hakkında merak edilenler...

Alya ismi son ayların popüler isimlerinden biri haline geldi. Özellikle kız bebek bekleyen veya isteyen aileler, Alya adına rağbet gösteriyor. Alya ismi Arapça kökenli olup (???????????) “şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” manalarına gelmektedir. .Alya ismi Arapça kökenli bir isim olmasına rağmen Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.