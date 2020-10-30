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Haber Giriş: 30.10.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Alya ne demek? Alya isminin anlamı ne? İşte bilgiler

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Alya ne demek? Alya isminin anlamı ne? İşte bilgiler
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Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Alya, pek çok kişinin ne anlama geldiği merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuklarına verilen Alya ismi, son dönemlerde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Arapça bir kelime olan Alya, birçok anlamı içermektedir. Peki, Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek?

Televizyon ekranlarında yayınlanan bir dizi ile birlikte popüler olan Alya isminin anlamına dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Alya ismi hakkında merak edilenler...

Alya ismi son ayların popüler isimlerinden biri haline geldi. Özellikle kız bebek bekleyen veya isteyen aileler, Alya adına rağbet gösteriyor. Alya ismi  Arapça kökenli olup (???????????) “şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” manalarına gelmektedir. .Alya ismi Arapça kökenli bir isim olmasına rağmen Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.

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