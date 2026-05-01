Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi

Alucra Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirağ'ın İstanbul'da düzenlenen 18. Giresun Günleri etkinliğine katılmak üzere Ordu-Gİresun Havalimanı'na gittiği esnada Dereli ilçesinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirağ'a, anjiyografi işlemi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.