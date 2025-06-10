‘Altyapı’dan 1500 yıllık mozaik çıktı

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Kahramanmaraş’ta Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda yürütülen deprem iyileştirme ve yeniden yapılandırma altyapı çalışmaları sırasında Geç Roma Dönemi’ne ait taban mozaiği bulundu. İşçilerin haber vermesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden bölgeye uzman ekip gönderildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 1500 yıllık olduğu belirtilen mozaiğin üzeri kapatıldı. Konuyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada mozaiğin zarar görmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Söz konusu kültür varlığı, uzman ekipler tarafından belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel etkilerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzeme dökülmemiştir. Tespit edilen mozaikle ilgili tescil süreci başlatılmış olup, konu ivedilikle Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli koruma ve işlem süreçleri yürütülecektir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yürütülen bu titiz çalışmalar kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”