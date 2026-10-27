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Altyapı kazısında göçükte 1 işçi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa#İski#Göçük
Altyapı kazısında göçükte 1 işçi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:00

Bayrampaşa’da İSKİ’nin altyapı kazı çalışmasında yolda oluşan göçüğe düşen 36 yaşındaki işçi Ali Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

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İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde dün 18.00 sıralarında iddiaya göre İSKİ personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü. Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Demirci sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

‘HER GÜN ÇALIŞMA VAR’

Çevre sakini Ümit Sakallıoğlu, bölgede yaklaşık 3 aydır altyapı çalışması yapıldığını belirterek, “Talihsiz bir kaza olmuş. Burada çalışma her gün var” dedi.

‘KAÇ ABİ’ DİYE BAĞIRDI

Olay tanığı Kenan Akın, “Birinin ‘Kaç abi, kaç abi’ diye bağırdığını duydum. Kafamı çevirdiğimde birinin aşağı bakarak elleriyle kafasını tuttuğunu gördüm. Uzun zamandır burada çalışma var, muhtemelen temiz su boru hattını yeniliyorlar” diye konuştu.

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#Bayrampaşa#İski#Göçük

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