Altyapı çalışması faciayla sonuçlandı

Haberin Devamı

İstanbul Tuzla’da Ahmet Necat Ulugöl’e ait müstakil bir villanın altyapı çalışmasını yürüten Kayısan İnşaat’a ait şantiye alanında, kepçenin çalıştığı esnada yaklaşık 5 metre derinliğinde bir göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan Cengiz Öcalan ile Salih İne isimli iki işçinin göçük altında mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri sonucu, işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alındı. Müteahit olan şüpheli M.Z.V.’nin ise Muğla’da yakalaması için çalışmalar devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’den yapılan açıklamada altyapı faaliyetinin, İSKİ’ye ait bir çalışma olmadığı, özel müstakil bir villanın kendi çalışması olduğu belirtildi. Öte yandan Cengiz Öcalan’ın Kayısan İnşaat’ın ortağı olduğu iddia edildi.