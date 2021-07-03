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ANKARA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Altun’un konuşması 50 yerel kanalda

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Altun’un konuşması 50 yerel kanalda

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Şehit Diplomatlar Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmanın YouTube tarafından kaldırılmasına tepki gösteren Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), videonun 50 yerel kanalda yayımlanacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmasının YouTube tarafından sansürlendiğini açıklarken, “Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisi’nde yaptığım konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu! sayıyor” demişti.

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