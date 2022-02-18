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Altun'un evinin fotoğraflanması davası: Tanıklara zorla getirme kararı

#İletişim Başkanı#Fahrettin Altun#Canan Kaftancıoğlu
Altunun evinin fotoğraflanması davası: Tanıklara zorla getirme kararı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada, tanık CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

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Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen polis memuru A.A. Üsküdar Koruma Büro Amirliği'nde görevlendirilmiş olarak olay tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinde nöbette olduğunu söyledi. Bir aracın olay yerine geldiğini söyleyen tanık A.A., "Bizimle şahıslar arasında mesafe olması sebebiyle ben tam olarak ne konuştuklarını anlamadım. Şahıslar araçtan inerek yolun karşı tarafına geçtiler" dedi. 

"BOŞ ARAZİYE YÖNELİK TELEFONUNU KALDIRDI"

Gelen gruptaki bir kişinin elini kaldırarak bir şeyler yaptığını gördüğünü ifade eden polis memuru, söz konusu kişinin direkt ikamete değil, ikametin çaprazında kalacak şekildeki boş araziye yönelik telefonunu kaldırarak baktığını söyledi. Tanık A.A. "Ancak ben fotoğraf çekip çekmediğini görmedim. Yanlarına gittim. Burada fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyledim. CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, burada bir yapılaşma olduğunu, partisi adına kontrol yapacağını söyledi. Daha sonrasında evde kimsenin olmadığını söyledik. Şahıs araca binip olay yerinden uzaklaştık" şeklinde konuştu. 

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"TEKRAR FOTOĞRAFLAMA YAPACAĞINI SÖYLEYİP UZAKLAŞTI"

Müşteki avukatının sorusu üzerine tekrar söz verilen tanık A.A. "Olayın üzerinden 1 seneden çok zaman geçti. Suat Özçağdaş daha sonra tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söyleyip, arabasına binip uzaklaştı. Söz konusu arazinin Vakıflar'a ait olduğu daha önce bize söylenmişti" dedi.

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Kaftancıoğlu'nun avukatı dosyanın Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesini istedi. Müşteki avukatı ise "Suat Özçağdaş belirtilen eylem yönünden ikrarda bulunmuştur. Sanığın üzerine atılı suç sabittir" diye konuştu. 

TANIK SUAT ÖZÇAĞDAŞ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar Suat Özçağdaş ve diğer polis memuru hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Dosyanın birleştirilmesi için üst mahkemeye gönderilmesine ilişkin talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede aynı suçtan Kaftancıoğlu'na daha önce takipsizlik verildiği, müşteki Altun'un Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımını göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği, Sulh Ceza Hakimliği'nin de takipsizlik kararını kaldırdığı hatırlatılıyor.

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#İletişim Başkanı#Fahrettin Altun#Canan Kaftancıoğlu

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