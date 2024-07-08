Altunkaya’dan Yeşil dönüşüme destek

Haberin Devamı

Altunkaya Şirketler Grubu’nda imzalanan sözleşmeye Altunkaya Şirketler Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, TÜV Austria Türk Akademi adına da Genel Müdür Yardımcısı Müge Okumuş imza attı.

Endüstri, enerji, altyapı, otomotiv, ulaşım, eğitim, belgelendirme, yaşam ve sürdürülebilirlik alanlarında 25 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren Avusturya menşeli TÜV Austria Türk, tüm dünyada ilk defa stratejik ortaklık yaptığı Altunkaya Şirketler Grubu ile birlikte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hitap edecek iş birlikteliğine adım attı.

KARBON AYAK İZİNE DİKKAT

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, karbon ayak izi ölçümünün önemine dikkat çekti. 2026 yılından itibaren karbon ayak izi ile ilgili mevzuatın yürürlüğe gireceğini belirten Mahsum Altunkaya, “Firmalarımızın karbon ayak izi ile ilgili standartları yerine getirmek için şimdiden hazırlıklarını başlatması gerekiyor. Çünkü 2026’dan itibaren Avrupa’ya ihracat yaptığınızda karbon ayak izi ölçümünü yaptırmadıysanız ve bu konudaki standartları karşılamıyorsanız önemli engellere takılacaksınız ve daha fazla vergi vereceksiniz. Karbon ayak izi ile ilgili standartları karşılamayan firmalar rekabetin yoğun olduğu bu ortamda pazarlarını kaybedecek ve ayakta durmakta zorluk yaşayacaklardır” dedi.

Haberin Devamı

YENİ BİR DÖNEM

Altunkaya, karbon ayak izi standartlarının yürürlüğe girmesi ile birlikte doğanın korunması ve tarımın geliştirilmesi açısından da yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Burada o kadar çok detay var ki, çalışan personelin tükettiği sudan tutun da servislerin kullandığı yakıta kadar çok sayıda hesaplama yapılıyor ve çevreye verdiğiniz zarar ölçülüyor. Daha sonra da çevreye verdiğiniz bu zarara karşılık ne yaptığınız soruluyor. Çevreye verdiğiniz zarara karşılık doğaya ne yaptığınız, çevreci enerji mi kullandığınız yoksa ağaçlandırma mı yaptığınız bunlar tespit ediliyor. Sonuçta doğal dengenin korunması ve geleceğimiz açısından çok güzel işlere imza atılacak.”

Haberin Devamı

SOSYAL SORUMLULUK

Altunkaya, TÜV Austria Türk Akademi ile yapılan anlaşmaya bir sosyal sorumluluk projesi olarak baktıklarını da belirterek, “Bizim için önemli olan olayın ticari boyutu değildir. Biz bölgemiz iş dünyasının başta karbon ayak izi olmak üzere gerekli standartlara kavuşması, belgelendirmelerin yapılması ve çalışanların sertifikasyonun sağlanması ile rekabet gücünü korumasını ve geleceğe hazırlanmasını amaçlıyoruz. İnşallah bölgemiz ve ülkemiz için faydalı işlere imza atarız” şeklinde açıklamada bulundu.



TÜV Austria Türk Akademi ile yapılan sözleşme kapsamında, Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde görevli 6 personele karbon ayak izi eğitimi verildi.

Haberin Devamı