Altun’dan YouTube’a tepki

Twitter’dan, konuşmanın videosunu paylaşarak sansüre tepki gösteren Altun, şunları yazdı :

“Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisi’ndeki konuşmam YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen siz karar verin. Bu çifte standarttır, riyakarlıktır. İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor. Her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Yaşasın Hakikat.”

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