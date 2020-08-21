Altun’dan müjde açıklaması: Spekülasyonlara kulak asmayın

DHA’ya özel açıklamalarda da bulunan Altun, ABD başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’de hükümeti devirmeye yönelik tepki çeken sözlerine ilişkin de şu tepkiyi gösterdi:

TEHDİT CİDDİLEŞTİ

“Bu itiraf, Amerikan müesses nizamının aslında herkesin bildiği ikiyüzlülüğünü yeniden teyit etmiştir. Biden’ın açıklamaları, aradan geçen sürede bilakis daha önemli hâle gelmiştir. Ortada bağımsızlığımıza, milli iradeye yönelik bir tehdit varsa, ki vardır, bu tehdit daha ciddileşmiştir. Gerek İletişim Başkanlığımız, gerek Dışişleri Bakanlığımız bu açıklamaları aynı gün raporladı. Sadece devlet değil, ilgili kesimler Biden’ın açıklamalarından haberdardı. Geçenlerde İletişim Başkanlığı olarak bir çalıştay düzenledik. Bu çalışma karşısında bile ‘Senin haddine mi, sen atanmışsın’ tepkisiyle karşılaştık. Çok yazık. Fakat biz susmayacağız, hakkı, hakikati haykırmaya devam edeceğiz.

RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

(CNN International’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in röportajı sırasında kendi açıklamasının okunması) Biz Türkiye’nin hakkını hukukunu her platformda savunmakla mükellefiz. Burada önemli olan kimsenin, dünyanın en büyük kanallarından birinde Türkiye hakkında atıp tutamayacağının gösterilmiş olmasıdır. Türkiye’nin haklı tezlerini yok saymaya çalışanları rahatsız etmeye devam edeceğiz.”