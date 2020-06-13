Altun’dan kapatılan hesaplara yanıt: ‘Twitter’ın yaptığı tarihi skandaldır’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Twitter adlı sosyal medya platformu bu gece yarısı yaptığı bir açıklamayla Türkiye’de 7 binden fazla hesabın kapatıldığını duyurmuştur. Twitter’ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan ‘sahte’ hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır. Hesapların kapatılması kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulduğu açıkça görülmektedir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandaldır. Twitter bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür.”