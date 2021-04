Altun'dan ırkçı İslam karşıtlarına tepki

Altun, sosyal medya hesabından İslam'a ve İslam'ın kutsallarına yönelik yapılan ırkçı söylem ve eylemlere ilişkin paylaşımda bulundu.



Fahrettin Altun, paylaşımında "Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar." ifadelerini kullandı.



Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupalı aşırı sağcı siyasilerin İslam, Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlara ilişkin ırkçı açıklamalarının bulunduğu video da yer aldı.



Videoda, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da büyüyen bir sorun olduğu belirtilerek, bu ideolojinin ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmden beslendiği anlatılıyor.

Europe’s racists hide behind words like freedom and democracy to incite violence against Muslims.



Their predecessors did not respond to appeasement then. They won’t respond to it now.



Let us instead extinguish the fire of hate with Islam’s message of peace.



Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/7cDyM6u8m3