Altun’dan Esad’a sert eleştiri ‘Yeri Başkanlık Sarayı değil, Lahey’deki Adalet Divanı’

TÜRKİYE-Suriye Medya Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun özetle şunları söyledi: “Suriye kriziyle ortaya çıkan DEAŞ terör örgütüyle birlikte, bir yandan terör tehdidi küresel bir boyut kazanmış, öte yandan dış güçler bölgemizi yeniden dizayn etme arayışları için adeta bir fırsat yakalamıştır. Devletimiz terör örgütleriyle mücadele etmek amacıyla sahaya muharip unsurlarını süren ilk güç olmuştur. Binlerce kilometre karelik alanı terör örgütlerinden temizledik. Önümüzdeki dönemde hem sahada hem de masada, yani diplomatik arenada vekalet savaşlarının sonlandırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz.

OLDUBİTTİYE ENGEL OLMAK İÇİN

Yalnızca ulusal güvenliğimiz için değil, bölgeye yönelik uzun vadeli şeytani kuşatma senaryolarını boşa çıkarmak için çalışıyoruz. İdlib’de bir oldubitti yaşanmasına engel olmak mecburiyetindeyiz. Yeni dünya düzeninde sahada olmayanın masada da olmayacağını biliyoruz."

AKINCI'YA YANIT: Türk milleti haddini bildirecek

Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın özleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şunları söyledi: “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı malum ifadeleri en sert biçimde kınıyoruz. Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir. Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkünün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs’ın, ne de Mavi Vatan’ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir.”