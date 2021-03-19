Altun'dan, CHP'li Özel'e tepki: Bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İzmir ziyaretinde yaptığı konuşmasına tepki göstererek, Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara