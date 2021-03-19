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HaberlerGündem HaberleriAltun'dan, CHP'li Özel'e tepki: Bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 01:10 | Son Güncelleme:

Altun'dan, CHP'li Özel'e tepki: Bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır

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Altun'dan, CHP'li Özel'e tepki: Bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugünkü konuşmasına tepki göstererek, "Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İzmir ziyaretinde yaptığı konuşmasına tepki göstererek, Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

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