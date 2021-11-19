Altun'dan "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabından, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" başlığıyla festivale ilişkin video paylaştı.
Festivalde birçok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Altun, "Festival halkımızdan büyük ilgi gördü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı." ifadesini kullandı.
Gerçekleştirilen etkinliklerin bilgilerinin yer aldığı videoda, festivale 2 bin 183 sanatçının katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2021
Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”nde birçok alanda, toplamda 387 etkinlik gerçekleştirildi.
Festival halkımızdan büyük ilgi gördü; 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı. pic.twitter.com/MU1pfEObBP