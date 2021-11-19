Altun'dan "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" paylaşımı

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Altun, sosyal medya hesabından, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" başlığıyla festivale ilişkin video paylaştı.



Festivalde birçok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Altun, "Festival halkımızdan büyük ilgi gördü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı." ifadesini kullandı.



Gerçekleştirilen etkinliklerin bilgilerinin yer aldığı videoda, festivale 2 bin 183 sanatçının katıldığı bilgisi paylaşıldı.