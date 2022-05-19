Altun: Türkiye’nin endişeleri giderilmeli

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İsveç’in Expressen gazetesinde makalesi yayınlanan Altun, Türkiye’nin son günlerde, NATO’nun genişlemesi konusunda ortaya koyduğu duruşun hem ilkesel açıdan kurumun geleceği ve hem de güvenlik açısından Türkiye’nin hassasiyetleri ile ilgili olduğunu belirterek “Örgüte yönelik operasyonlarda İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahları ele geçirilirken, PKK mensuplarının İsveç’te eleman devşirme, terör finansmanı ve propaganda faaliyetlerini sürdürmesi, milletimizin nazarında bu müstakbel NATO üyesinin bir müttefik olarak ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getirmiştir” dedi.

Altun, “Açıkça ifade etmek istiyorum ki, İsveç’in NATO’ya katılımı Türkiye’nin bu haklı endişeleri giderilmediği müddetçe mümkün olmayacaktır. Bir saldırı durumunda NATO’nun en büyük ikinci ordusunun sizleri savunmasını bekliyorsanız, bu gerçeği kabul etmek durumundasınız” dedi.

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KALIN’DAN 5 ÜLKEYLE NATO DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurularıyla ilgili beş ülkeden muhataplarıyla telefon diplomasisi yürüttü. Kalın; Almanya, İsveç, Finlandiya, İngiltere ve ABD’li mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altını çizdi, PKK/PYD/YPG ile FETÖ mensuplarının NATO ülkelerindeki mevcudiyetinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.