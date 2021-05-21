Altun: Türkiye, o eski Türkiye değil artık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!" dedi.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara